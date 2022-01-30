جنين: حكم بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدانين بتهمة القتل

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية جنين برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي مها عبد العال حكماً بإدانة المتهم الأول (ر،خ) والمتهم الثاني (أ، خ) والمتهم الثالث (م،خ) بالتهمة الأولى وهي القتل القصد بالاشتراك سنداً لأحكام المادة 326 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة وعن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح بدون ترخيص سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر وحكمت على المدان الأول بالحبس مدة ستة شهور وقررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة مدة 15 سنة.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ سعيد كلش وذلك بعد أن قامت نيابة جنين بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.