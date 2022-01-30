هيئة مقاومة الجدار: العمل الشعبي يتم في إطار برنامج شامل ودائم تصديا مخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير مكتب مقاومة الجدار والاستيطان في شمال االضفة مراد اشتيوي أنه يتم العمل وفق برنامج وطني شعبي شامل ودائم لا يقوم على ردود الفعل للتصدي لمخططات الاحتلال بتهجير أبناء شعبنا من النقب وحتى الأغوار الشمالية.وأوضح اشتيوي اليوم الأحد، أن فصائل العمل الوطني وعلى رأسها حركة فتح تقود فعاليات المقاومة الشعبية في محافظات الوطن كافة والتي تنظمها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.وشدد اشتيوي على ضرورة التصدي لعزم الاحتلال تنفيذ مخططاته لتهجير أهالي قرية الخان الاحمر شرق القدس بهدف إقامة ما يسمى بمشروع "القدس الكبرى".