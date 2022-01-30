المالكي يستعرض مع نظيره الكويتي أخر التطورات والمستجدات السياسية

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي نظيره الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح مساء امس السبت 29 يناير 2022.جاء ذلك خلال مشاركة الوزير د المالكي في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه دولة الكويت اليوم الأحد الموافق 30 يناير 2022.استعرض الوزير د المالكي اخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، وتطرق الى الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.تبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري العربي، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.