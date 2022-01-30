شؤون فلسطينية

منصور: إجماع دولي على مبدأ حل الدولتين يحتاج خطوات فعلية لتنفيذه

منصور: إجماع دولي على مبدأ حل الدولتين يحتاج خطوات فعلية لتنفيذه
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور: إن تأكيد الأمم المتحدة على حل الدولتين يأتي ردا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت الرافضة لإقامة دولة فلسطينية.

وأشار منصور لإذاعة (فلسطين) اليوم الأحد، إلى أن بعثة فلسطين تواصل جهودها مع مختلف الأطراف لعقد اجتماع وزاري للرباعية
الدولية مشددا في السياق على ضرورة الانتقال الى خطوات عملية واشراك مجلس الامن الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأضاف منصور أن هنالك إجماعا دوليا على حل الدولتين وفق القانون الدولي والقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية مؤكدا ان إسرائيل معزولة الآن لتنصلها من الشرعية الدولية.

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