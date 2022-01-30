وزير الاشغال يعلن طرح العطاءات لإقامة الطريق الجديد بين القدس وبيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة طرح العطاءات لإقامة الطريق الجديد بين محافظتي القدس وبيت لحم (وادي النار) الأسبوع الجاري، مؤكداً أن التخطيط لإقامة المشروع استغرق وقتاً طويلة لتعقيده، وحاجته إلى دراسات كبيرة، وتمويل عالٍ.وأوضح زيارة في حديث إذاعي اليوم الأحد، أن الطريق الجديد سيكون موازٍ للطريق الحالي، وسيساهم في التغلب على المشكلاتالتي يعاني منها المواطنون حالياً.وحول الأضرار التي تسبب بها المنخفض الجوي الأخير على الشوارع والطرق؛ أوضح وزير الأشغال العامة محمد زيارة أن طواقم الوزارة ستبدأ فوراً بإصلاح تلك الأضرار في محافظات الوطن كافة.