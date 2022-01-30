شاهد: طائرة الرئيس الإسرائيلي تعبر الأجواء السعودية.. ماذا قال؟

رام الله - دنيا الوطنهبطت صباح اليوم الأحد، طائرة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في أبو ظبي، في زيارة رسمية لدولة الإمارات.ووفق القناة 12، فإن طائرة هرتسوغ عبرت في الأجواء السعودية قبل وصولها إلى الإمارات.وذكرت أنه "وخلال رحلة هرتسوغ إلى الإمارات، توجّه كابتن الطائرة إلى المسافرين وقال: نحن الآن فوق المملكة العربية السعودية مباشرة.. بعد وقت قليل سنعبر فوق العاصمة".وأضافت القناة أن هرتسوغ مكث في حجرة الطيار، وشاهد العبور فوق السعودية، وقال: "بلا شك، إنها حقاً لحظة مثيرة للغاية".