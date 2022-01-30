شؤون فلسطينية

(هآرتس): لا حقوق للعمّال الغزيين في إسرائيل

(هآرتس): لا حقوق للعمّال الغزيين في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن آلاف العمال الغزيين الحاصلين على تصاريح عمل داخل إسرائيل، لا يحظون بحقوقهم التي تكفلها القوانين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ في الأسبوعين الماضيين إصدار تصاريح تحت مسمى "الاحتياجات الاقتصادية" للعاملين بغزة، والتي لا تمنح العمال أي حقوق لهم، على عكس عمال الضفة الغربية الذين تتوفر لهم قسيمة رواتب وحقوق مختلفة.

وقالت الصحيفة إنه ورغم أن إصدار تصاريح الاحتياجات الاقتصادية سهّل عملية إصدار تصاريح العمل للغزيين، إلا أنه زاد من حدة الاختلاف بين عمال غزة ونظرائهم من الضفة.

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