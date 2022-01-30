رئيس أركان جيش الاحتلال يستبعد الدخول البري لقطاع غزة في أي حرب مقبلة

رام الله - دنيا الوطناستبعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم السبت، الدخول البري لقطاع غزة في أي حرب مقبلة.ونقلت صحيفة (معاريف) عن كوخافي قوله، في أي حرب مقبلة مع غزة ستكون من الجو فقط.تأتي تصريحات كوخافي بعده عدة تحليلات لمختصين في الشأن الإسرائيلي، أكدوا أن الجيش الإسرائيلي فقد قدرة الدخول البري لقطاع غزة، وذلك بسبب تعاظم القوة الدفاعية لفصائل المقاومة في القطاع، وامتلاكها صواريخ مضادة للدروع بإمكانها إصابة الآليات الإسرائيلية المتوغلة.