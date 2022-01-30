"أعلنت مقاطعة جلسات المجلس المركزي".. الجبهة الشعبية تقدم مبادرة لإنهاء الانقسام

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي تعتزم القيادة الفلسطينية، عقده في السادس من شهر شباط/ فبراير المقبل.وقدمت الجبهة، في بيان صحفي، مبادرة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، باعتبارها المدخل البديل لمعالجة الازمة الراهنة، استناداً لرؤيتها الدائمة لدور المنظمة ومؤسساتها باعتبارها المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وحرصاً على شرطية وحدانية التمثيل التي تستوجب الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني.