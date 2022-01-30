العربية الفلسطينية: أهالي النقب يتمسكون بوحدة الدم الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنشدد صلاح أبو ركبة ، عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، على وحدة الدم الفلسطيني رغم التباعد الجغرافي، و وضع الاحتلال الإسرائيلي العراقيل، مؤكدا أن احتشاد جماهير غفيرة على بعد أمتار من السياج الأمني شرقي مدينة غزة رسالة جلية للاحتلال :" شعبنا متمسك بهويته الفلسطينية"، مبينا أن أهالينا بالنقب المحتل أثبتوا وحدة الدم الفلسطيني، و تماسك وحدته الوطنية.جاءت أقوال أبو ركبة هذه خلال وقفة جماهيرية بمدينة غزة دعما و إسنادا و تضامنا مع أهالي النقب المحتل أمام التطهير العرقي، و التهجير القسري، نظمتها لجنة القوى الوطنية و الإسلامية بالأمس بمخيم ملكة شرق مدينة غزة.و قال أبو ركبة في كلمة القوى الوطنية و الإسلامية : " احتشدنا لدعم و مناصرة أهلنا بالنقب برمزية وطنية عنوانها الوحدة الوطنية و ترابط الدم الفلسطيني"، موضحا أن " المصالحة هي الخيار الوحيد للوصول إلى جميع أهداف شعبنا"، مشددا على تحقيق الوحدة الوطنية عبر المصالحة.و أضاف:" نحن على أبواب انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في ظل مرحلة خطيرة و في غاية التعقيد"، مطالبا المجلس باحتضان الكل الفلسطيني دون تمييز، داعيا السلطة الفلسطينية إلى سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي.