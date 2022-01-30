حماس تستنكر استقبال الإمارات للرئيس الإسرائيلي: مسار التطبيع لا يخدم إلا مصالح الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة حماس، استقبال دولة الإمارات العربية المتحدة لرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ على أراضيها، مؤكدة رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال وقادته.وقالت حماس في تصريح وصل "دنيا الوطن": "من المؤسف أن تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية على شعبنا بالقتل والاعتقال حتى صبيحة هذا اليوم، وزيادة سياسة التطهير العرقي كما يحدث لأهلنا في القدس، ومواصلة السياسة الاستيطانية في الضفة، وحصار قطاع غزة، ومواصلة التنكيل بالأسرى".وشددت على أن "هذه الزيارات التطبيعية مع الاحتلال من شأنها أن تشجع الاحتلال على مواصلة وتصعيد عدوانه على شعبنا وتنكره لحقوقه، وهو ما حصل منذ انطلاق مسار التطبيع".ودعت حماس إلى "التراجع الكامل عن مسار التطبيع الذي لا يخدم إلا المصالح الصهيونية في المنطقة، ويتعارض مع المصالح الوطنية للدول والشعوب العربية والإسلامية".