شؤون فلسطينية

بنك القدس ومؤسسة بروباركو الفرنسية يوقعان اتفاقية لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة

بنك القدس ومؤسسة بروباركو الفرنسية يوقعان اتفاقية لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن بنك القدس ومؤسسة بروباركو "ذراع التمويل للقطاع الخاص التابع للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)" عن إبرامهما إتفاقية مشاركة مخاطر لأول مرة بقيمة مليوني يورو.

وجرى توقيع الاتفاقية تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتيه بحضور معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم والرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي  وعدد من المدراء العامين للبنوك، بالإضافة لممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف والقنصل الفرنسي العام رينيه تروكاز وممثلين عن جمهورية ألمانيا الاتحادية وبنك التنمية الألماني والفريق الأوروبي.

ومن خلال هذه الإتفاقية سيتمكن البنك من منح تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل في قطاعات الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وتمكين المرأة والشركات الناشئة وما إلى ذلك، من أجل تمكينها من رفع إنتاجيتها والتغلب على تبعات أزمة (كورونا).

وفي كلمته حول هذه الإتفاقية قال الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي: "نولي أهمية كبيرة لدعم المشاريع الصغيرة، لما لها من أثر إيجابي في تحسين الإقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية ودعم الفئة الشابة الطموحة، ومع توقيع هذه الإتفاقية فإننا سنكون في بنك القدس قادرين على دعم عدد أكبر من البرامج ذات العلاقة بمشاريع الطاقة المتجددة وتمكين المرأة في سوق العمل الفلسطيني، خاصةً في ظل الظروف الناتجة عن الازمة الصحية والتي تأثر بها القطاع المصرفي من جهة والمشاريع القائمة من جهة أخرى".

و قالت سارة مرسي، المديرة الإقليمية لبروباركو لمنطقة الشرق الأوسط: "من خلال التعاون مع بنك القدس، ستساهم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، كجزء من فريق أوروبا، في تعزيز القطاع الخاص الفلسطيني ولعب دور مهم في مواجهة التقلبات الدورية ما بعد جائحة (كورونا)، من خلال القيام بذلك، يعزز المشروع تنمية القطاع الخاص المحلي للقطاعات التي تعتبر ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل ".

و قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: "هذا الإتفاقية تأتي في الوقت المناسب، حيث تمر فلسطين بفترة صعبة نتيجة لأزمة فيروس (كورونا)، كما أن إتفاقية التعاون هذه، تعكس إهتمام الاتحاد الأوروبي على توسيع دعمه للقطاع الخاص الفلسطيني".

و أضاف بورغسدورف" أن هذه الإتفاقية مع بنك القدس ستساهم في توفير نمو اقتصادي مستدام شامل للجميع من خلال توفير التمويل للقطاعات الضرورية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

من جانبه قال القنصل الفرنسي العام رينيه تروكاز: "لتمكين المزيد من المشاريع المبتكرة مثل SUNREF، تلتزم المؤسسات الفرنسية مثل Proparco ومجموعة AFD بإقامة شراكات تعاونية مع المؤسسات الفلسطينية الخاصة والعامة وشركاء الاتحاد الأوروبي، من أجل تحقيق تأثير حقيقي"

و يذكر أن بنك القدس يقدم خدماته المصرفية الشاملة للشركات والمشاريع الصغيرة وممتناهية الصغر من خلال مراكز تنمية الأعمال المتخصصة والتي تغطي فلسطين من جنين شمالاً وحتى رفح جنوباً.

أخبار ذات صلة

محكمة جرائم الفساد تصدر حكما بالحبس مدة 3 سنوات لمدان بتهمة الاختلاس

محكمة جرائم الفساد تصدر حكما بالحبس مدة 3 سنوات لمدان بتهمة الاختلاس

حالة معابر قطاع غزة

حالة معابر قطاع غزة

عباس زكي: سيبقى الشعب المغربي الشقيق سندا قويا لكفاح الشعب الفلسطيني

عباس زكي: سيبقى الشعب المغربي الشقيق سندا قويا لكفاح الشعب الفلسطيني

العربية الفلسطينية: أهالي النقب يتمسكون بوحدة الدم الفلسطيني

العربية الفلسطينية: أهالي النقب يتمسكون بوحدة الدم الفلسطيني

حماس تستنكر استقبال الإمارات للرئيس الإسرائيلي: مسار التطبيع لا يخدم إلا مصالح الاحتلال

حماس تستنكر استقبال الإمارات للرئيس الإسرائيلي: مسار التطبيع لا يخدم إلا مصالح الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

غزة: 7 وفيات و1345 إصابة بفيروس (كورونا)

غزة: 7 وفيات و1345 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة: فلسطين تُسجل ما يعادل 15 ألف إصابة بفيروس (كورونا) يوميًا

الصحة: فلسطين تُسجل ما يعادل 15 ألف إصابة بفيروس (كورونا) يوميًا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة جرائم الفساد تصدر حكما بالحبس مدة 3 سنوات لمدان بتهمة الاختلاس

محكمة جرائم الفساد تصدر حكما بالحبس مدة 3 سنوات لمدان بتهمة الاختلاس

حالة معابر قطاع غزة

حالة معابر قطاع غزة

عباس زكي: سيبقى الشعب المغربي الشقيق سندا قويا لكفاح الشعب الفلسطيني

عباس زكي: سيبقى الشعب المغربي الشقيق سندا قويا لكفاح الشعب الفلسطيني

العربية الفلسطينية: أهالي النقب يتمسكون بوحدة الدم الفلسطيني

العربية الفلسطينية: أهالي النقب يتمسكون بوحدة الدم الفلسطيني

بنك القدس ومؤسسة بروباركو الفرنسية يوقعان اتفاقية لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة

بنك القدس ومؤسسة بروباركو الفرنسية يوقعان اتفاقية لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة

المرور بغزة توضِّح حالة الطرق اليوم الأحد

المرور بغزة توضِّح حالة الطرق اليوم الأحد

&#34;استقرار سعر الدجاج&#34;.. تعرف على أسعار الخضار واللحوم في أسواق قطاع غزة

"استقرار سعر الدجاج".. تعرف على أسعار الخضار واللحوم في أسواق قطاع غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حزما شمال شرق القدس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حزما شمال شرق القدس

منوعات

مريهان حسين تفاجئ جمهورها بطريقتها الغريبة لعلاج نفسها من (كورونا)

مريهان حسين تفاجئ جمهورها بطريقتها الغريبة لعلاج نفسها من (كورونا)

شاهد: عمرو دياب في وصلة رقص جنونية مع نجله

شاهد: عمرو دياب في وصلة رقص جنونية مع نجله

شاهد: عباس النوري يحدث ضجة بعد تصريحاته عن الآذان

شاهد: عباس النوري يحدث ضجة بعد تصريحاته عن الآذان

شاهد: بطل أغنية الغزالة رايقة يغنيها بدون موسيقى

شاهد: بطل أغنية الغزالة رايقة يغنيها بدون موسيقى

شاهد: هند البلوشي تدخل نوبة بكاء بسبب شقيقتها

شاهد: هند البلوشي تدخل نوبة بكاء بسبب شقيقتها

شاهد: فنان مصري يرد على اتهامه بالسخرية من المديح النبوي

شاهد: فنان مصري يرد على اتهامه بالسخرية من المديح النبوي

بابتسامة ممزوجة بالدموع.. الظهور الأول لدنيا وإيمي سمير غانم خلال تكريم والديهم

بابتسامة ممزوجة بالدموع.. الظهور الأول لدنيا وإيمي سمير غانم خلال تكريم والديهم

شاهد: رامز جلال يتوعد محمد عبده خلال استلامه الجائزة

شاهد: رامز جلال يتوعد محمد عبده خلال استلامه الجائزة

شاهد: محمد عبده يحتضن طفله الرضيع ويصدم جمهوره بعدد أبنائه

شاهد: محمد عبده يحتضن طفله الرضيع ويصدم جمهوره بعدد أبنائه

عربي

ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإثيوبي يبحثان التعاون المشترك

ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإثيوبي يبحثان التعاون المشترك

الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمملكة وتحدد العقوبات

الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمملكة وتحدد العقوبات

الكشف عن تفاصيل لقاء ومباحثات محمد بن زايد وأبي أحمد

الكشف عن تفاصيل لقاء ومباحثات محمد بن زايد وأبي أحمد

القاهرة تدرس ربط نافذة المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية

القاهرة تدرس ربط نافذة المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية