الصحة: فلسطين تُسجل ما يعادل 15 ألف إصابة بفيروس (كورونا) يوميًا

رام الله - دنيا الوطنذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية د. كمال الشخرة، أن هناك ارتفاعًا في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" خلال الأيام الماضية في فلسطين.وأكد الشخرة للإذاعة الرسمية، اليوم الأحد، على أنه يتم تسجيل من 4000 إلى 5000 حالة ونسبة الايجابية في الفحوصات وصلت ما بين 30 إلى 40% وهو ما يشير إلى ان فلسطين تسجل ما يعادل 15 ألف إصابة بكورونا يوميا.وأوضح أن هناك سببين أساسيين لارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا وهما سوء الحالة الجوية وعدم إلتزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، والسبب الثاني هو ان متحور أوميكرون سريع االنتشار بصورة كبيرة والذي يؤدي إلى عدم تحديد المصدر او المكانوأشار إلى أن هناك خشية لدى وزارة الصحة من ارتفاع اعداد الحالات المصابة المدخلة للمستشفيات، حيث أن هناك 156 حالة حتى اللحظة تم إدخالها للمستشفيات في كافة انحاء فلسطين، و30 حالة موجودة على أجهزة التنفس الاصطناعي.ونوه الشخرة إلى أن من يدخلون المستشفيات بسبب كورونا إما من غير المطعمين أو المطعمين جزئيا.