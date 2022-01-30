دولي

الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات

الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس الإسرائيلي، يستحاق هرتسوغ، إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، في زيارة رسمية وصفت بـ "التاريخية".

وكان في استقبال الرئيس الإسرائيلي لدى وصوله للعاصمة أبوظبي، وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وقال هرتسوغ في تغريدة على (تويتر) بعد وصوله، "نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبوظبي مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان". 

وأضاف: "تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط.. أتقدم بالشكر الجزيل لولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعوته التي أعتبرها فرصة لتحوّل تاريخي".

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