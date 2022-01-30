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المرور بغزة توضِّح حالة الطرق اليوم الأحد

المرور بغزة توضِّح حالة الطرق اليوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت إدارة شرطة المرور بغزة، صباح اليوم الأحد، أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

كما نوهت إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وأفادت بأن أعمال إزالة برج الجوهرة مستمرة، مع وجود إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الغربي" من مفترق أبو ايوب الأنصاري حتى ضبيط، وإعادة فتح شارع الوحدة "السايد الشمالي" من مفترق الوحدة 2000 حتى ضبيط. 

ودعت المواطنين عند حدوث أي حادث مروري التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177، مشيرة إلى استقبال الشكاوى والملاحظات والاستفسارات عبر تطبيق واتسآب على الرقم 00972594100640.

وعلى صعيد آخر، أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الأحد، أن 6 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت شرطة المرور أن الحوادث خلفت إصابتين اثنتين بجروح طفيفة، مبينة أن أضرارًا مادية وتلفيات وقعت في 10 مركبات ومكونات الطريق جراء تلك الحوادث.

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