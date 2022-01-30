شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ودهم في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت عن مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنا، جاءت أسماؤهم كالتالي:

١. محمد الخطيب

٢. أشرف الهدرة

٣. مجدي الهدرة

٤. هيثم أبو الهوى

٥. محمود بكر أبو الهوى

٦. محمد وائل أبو الهوى

٧. محمد غانم مصطفى

٨. نديم عبد الحميد الخطيب

٩. عودة سلام الخطيب

١٠. محمد موسى مصطفى

١١. أمير مجدي مصطفى

١٢. داود أبو ريالة

١٣. عبد بلال محمود

١٤. هيثم عبيد

١٥. حسين عبيد

١٦. أنس قراوي

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