الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس



١٢. داود أبو ريالة



١٣. عبد بلال محمود



١٤. هيثم عبيد



١٥. حسين عبيد



١٦. أنس قراوي





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ودهم في مدينة القدس المحتلة.وأفادت عن مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنا، جاءت أسماؤهم كالتالي:١. محمد الخطيب٢. أشرف الهدرة٣. مجدي الهدرة٤. هيثم أبو الهوى٥. محمود بكر أبو الهوى٦. محمد وائل أبو الهوى٧. محمد غانم مصطفى٨. نديم عبد الحميد الخطيب٩. عودة سلام الخطيب١٠. محمد موسى مصطفى١١. أمير مجدي مصطفى