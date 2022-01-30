الطقس: أجواء صافية وغائمة جزئيا وشديدة البرودة

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأحد صافياً إلى غائم جزئي، وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وهذه الليلة يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وغدا الاثنين يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الأمطار المتفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية الى شمالبة غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .وتوقعت الدائرة بأن يكون الجو بعد غد الثلاثاء غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وحذرت الدائرة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن تشكل الانجماد والصقيع صباح اليوم.