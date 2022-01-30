رام الله: القبض على سيدة وزوجها لصدور مذكرات قضائية بحقهما بقيمة مليوني شيكل

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على سيدة وزوجها الفارين من القضاء منذ اكثر من سنتين وصادر بحقهما 16 مذكرة قضائية بمبالغ مالية بقيمة مليوني شيكل.وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة انه ومن خلال المتابعة المكثفة من قبل إدارة الشرطة القضائية لتنفيذ الأوامر القضائية وملاحقة الفارين من القضاء.وردت معلومات حول وجود سيدة وزوجها مختبئين بمنزلهما وهما فاران من القضاء منذ سنتين وصادر بحقهما 16 مذكرة قضائية بمبلغ مالي مليوني شيكل.وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة القضائية الى منزلهما وتم القاء القبض عليهما، وتم التحفظ عليهما من لأجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما الى النيابة العامة.