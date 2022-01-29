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السيسي يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني عادل بشأن سد النهضة

السيسي يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني عادل بشأن سد النهضة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقًا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أية إجراءات منفردة.

ولفت في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال، عقب مباحثاتهما، اليوم السبت، في قصر الاتحادية، إلى أهمية تضافر الجهود القارية لضمان نفاذ اللقاحات ضد فيروس (كورونا) للدول الأفريقية كافة، وتوطين صناعتها في القارة السمراء، مشيرًا إلى اهتمام مصر بصون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل، فضلاً عن استعدادها لدعم الجهود الأفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأشار الرئيس المصري إلى استضافة ورئاسة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مؤكدًا اعتزام مصر أن تكون رئاستها للدورة معبرة عن تطلعات دول القارة الأفريقية وأولوياتها ذات الصلة بتغير المناخ، لاسيما وأن أفريقيا تعد أحد أكثر مناطق العالم تضررًا من التبعات السلبية للظاهرة.

كما أعرب عن تطلع مصر خلال الفترة القادمة، للتشاور المستمر مع السنغال، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي من أجل بلورة موقف أفريقي موحّد، إزاء القضايا والموضوعات ذات الأولوية للقارة، التي سيتم تناولها خلال المؤتمر.

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