دولي

بعد فشل انتخاب خلف له.. الرئيس الإيطالي يقبل بتولي عهدة ثانية

بعد فشل انتخاب خلف له.. الرئيس الإيطالي يقبل بتولي عهدة ثانية
سيرجيو ماتاريلا
رام الله - دنيا الوطن
وافق الرئيس  الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، على البقاء لفترة ثانية في منصبه بعد أن طلبت منه الأحزاب الحاكمة إعادة النظر في قراره ترك المنصب، بعد فشل البرلمان في انتخاب خلف له، 

وأعلنت ماريا ستيلا جيلميني، وزيرة الشؤون الإقليمية، "استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية، يظهر إحساسه بالمسؤولية وتمسكه بالدولة ومؤسساتها"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وكانت الأحزاب الإيطالية الممثلة بالبرلمان قد فشلت في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ختام رابع جولة اقتراع ما خلق حالة من الغموض بشأن مستقبل رئيس الوزراء ماريو دراغي وحكومته.

ولم تتوصل الأحزاب الإيطالية إلى اتفاق على مرشح بديل لدراغي الذي كان يُخشى من أن يؤدي انتخابه رئيسا للجمهورية إلى سقوط الحكومة.

ويملك رئيس الجمهورية في إيطاليا دورا فخريا. وتتمحور هذه الانتخابات حول فرص ماريو دراغي الذي لم يعلن ترشيحه ولكنه عبر عن رغبته في تبوؤ المنصب في حال حصوله على دعم الأغلبية اللازمة.

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