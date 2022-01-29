"كهرباء غزة" تنشر تحديثاً جديداً لحالة الكهرباء في القطاع

رام الله - دنيا الوطننشرت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، اليوم السبت، تحديثاً لحالة الكهرباء، منذ يوم الأربعاء 26 كانون الثاني/يناير وحتى مساء اليوم السبت.وسجلت بيانات الكهرباء خلال الفترة المبينة، أن ذروة الطلب (الاحتياج) على الكهرباء، وصلت خلال ساعات الذروة في المنخفض (643) ميجاوات والعجز لقرابة (68%).وبلغ حجم الطلب اليوم السبت منفردا (597) ميجاوات، والمتوفر قرابة (211) ميجاوات.كما تعاملت طواقم الشركة منذ بداية المنخفض وحتى مساء اليوم السبت مع أكثر من (1469) إشارة واردة من مختلف المحافظات تم التعامل معها جميعاً موزعة وفق الآتي: ( غزة 607 /الشمال 328/خانيونس 232/الوسطى 180/ رفح 122 ) .كما ورد للشركة أكثر من (12697) اتصال عبر الرقم 133 ، مفصلة حسب البيان الآتي:(وارد للفريق 11270 اتصال، وارد للرد الالي 1427 اتصال).وتعاملت طواقم الشركة مع العديد من الأعطال وتوقف بعض المغذيات الكهربائية وقد تم إنجازها جميعا بنسبة استجابة كبيرة.كما تعاملت طواقم الشركة مع قرابة (46) إشارة ذات أهمية مرتفعة في مختلف المحافظات.وتقوم الشركة بتوزيع كميات الكهرباء المتوفرة لها وفق خطة التوزيع المعتمدة على المحافظات وتجتهد طواقم الشركة بكل ما أوتيت من إمكانيات وعلى مدار الساعة في سبيل تحسين إمدادات الكهرباء لكافة المشتركين على الرغم من العجز الكبير والمضاعف الناتج عن استخدام وسائل التدفئة بشكل مكثف.وأنجزت طواقم الشركة اليوم السبت المرحلة الثانية من مشروع إنارة مدخل النصيرات البحري وصولا للجسر الذي تمت إنارته الأسبوع الماضي، وذلك استجابة لمطالب العديد من المواطنين والجهات ومساهمة منها في إيجاد وتهيئة الظروف لسلامة مرورية في المنطقة.كما استجابت الشركة لعدد من المناشدات الخاصة ببعض المؤسسات الخدماتية لمساعدتها في القيام بمهامها في مواصلة تقديم الخدمة للمواطنين.واستناداً للمعطيات السابقة تؤكد الشركة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وبمأمونية عالية وهي تدعوا المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة، مع تأكيد الشركة بأن العجز الحالي في الكهرباء مرتبط بظروف الطقس والأجواء الباردة التي تدفع المواطنين لزيادة الطلب على الكهرباء، علما بأن الجدول سيعود للتحسن تدريجيا مع تحسن ظروف الطقس.