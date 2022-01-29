طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين
تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الاثنين (31 يناير).
وعلى المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.
كما على المسافرين التواجد الساعة الساعة صباح الاثنين، في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
كما على المسافرين التواجد الساعة الساعة صباح الاثنين، في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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