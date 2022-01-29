الأول منذ اندلاع أزمة "الأمة الجزائرية".. اتصال هاتفي بين ماكرون وتبون

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية استدعت سفيرها في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على خلفية تصريحات ماكرون التي اعتبر فيها أن الجزائر تأسست بعد استقلالها عام 1962، كما شكك في وجود "أمة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي عام 1930.





وفي اليوم التالي، منعت الجزائر مرور الطائرات العسكرية الفرنسية في أجوائها، وجمّدت الاتصالات السياسية بين البلدين.





وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، زار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجزائر وأجرى مباحثات مع تبون بهدف إصلاح العلاقات.



