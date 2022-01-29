قيادي بـ "الديمقراطية": لا نسعى للحلول بديلاً عن أحد

رام الله - دنيا الوطنقال رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الجبهة لا تسعى إلى الحلول بديلاً عن أحد في مكتب رئاسة المجلس الوطني.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه إذا قرر الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترشيح خلف للشهيد الراحل تيسير قبعة في موقع نائب رئيس المجلس الوطني فإن الجبهة الديمقراطية ستكون في مقدمة من يدعمون هذا الترشيح.وأوضح رباح أن الجبهة الديمقراطية دعت، منذ دورة المجلس الوطني الأخيرة في أيار/مايو 2018، إلى انتخاب مكتب رئاسة للمجلس الوطني يجسد التعددية والشراكة الجماعية في قيادة هذه المؤسسة الهامة، ولا زلنا نرى أن هذه الدعوة قائمة ولها ما يبررها في مواجهة نهج التفرد الذي يحاول تكريس هيمنته على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.وكان عبد الله، قال في تصريحات صحيفة: إنّ الجبهة الديمقراطية طالبت بمنصب نائب رئيس المجلس الوطني، خلفًا للراحل تيسير قبعة القيادي المؤسس بالجبهة الشعبية.وقال إن تلك "الترشيحات ليست نهائية، والتصويت في المحصلة سيكون في المركزي، لكنّ الديمقراطية طلبت ذلك".