شؤون فلسطينية

وزير الأشغال يوعز بضرورة التدخل العاجل والبدء بإصلاح أضرار المنخفض الأخير

وزير الأشغال يوعز بضرورة التدخل العاجل والبدء بإصلاح أضرار المنخفض الأخير
رام الله - دنيا الوطن
أوعز وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، اليوم لكافة مديريات الوزارة في مختلف المحافظات، بضرورة التدخل العاجل والبدء بإصلاح أضرار الطرق الناجمة عن المنخفض القطبي الأخير. 

ونفذّ زيارة جولة تفقدية لمجموعة طرق في محافظة رام الله والبيرة هي رام الله - بيرزيت وقلنديا والطريق المحاذي لقلنديا وسردا وكذلك شارع الطيرة - الريحان، اطلع خلالها على الأضرار من انجرافات للإسفلت والحفر الخطرة، والتي تسبب بها المنخفض القطبي على الطرق.

وقال: إن كافة المديريات ستشرع بإصلاح الأضرار بشكل فوري باستخدام إمكانياتها من طواقم ومعدات ومواد، تفاديا لأية حوادث وعدم إعاقة حركة المركبات.

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