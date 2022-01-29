شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: المنحنى الوبائي في صعود حاد

وزيرة الصحة: المنحنى الوبائي في صعود حاد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إن المنحنى الوبائي في صعود حاد، ويجب أخذ اللقاح والجرعات الموصى بها، والالتزام بالإجراءات الوقائية هي سبيلنا لتخطي انتشار الفيروس ومواجهة هذه الموجة من الجائحة كما واجهنا سابقتها.

واستعرضت الكيلة خلال اجتماع موسع عقد اليوم السبت، في رام الله، الحالة الوبائية، ومجريات ملف التطعيم ضد كورونا، وجهوزية مختلف أقسام ومراكز علاج كورونا، والسيناريوهات المحتملة وبائياً من حيث عدد الإصابات وآليات مواجهتها.

وشددت الكيلة على أن هناك توصيات وتوجيهات من قبل الرئيس محمود عباس، ومتابعة من رئيس الوزراء محمد اشتية بتوفير كل ما يلزم المواطنين من رعاية وعلاج، ووزارة الصحة تنتهج تحديث العديد من استراتيجيات العلاج من حيث الخدمات ومراكز ومستلزمات العلاج في مختلف محافظات الوطن.

وتابعت: "صحة المواطن أولاً، وعلى جميع المستشفيات الخاصة والأهلية استقبال جميع المرضى ومعاينة حالتهم الصحية قبل الحديث عن أي تكلفة علاجية أو تحويلة طبية، ودائرة شراء الخدمة ستتابع على مدار الساعة التنسيق مع كافة مراكز العلاج بالوطن آليات علاج وتحويل المرضى للمكان المناسب لعلاجهم".

وقالت وزيرة الصحة، إن الحصار المالي الذي يحاول الاحتلال فرضه علينا يؤثر على جميع مؤسسات الوطن وعلى كافة أبناء شعبنا، مشددة على أن الحكومة لن تحرم مراكز العلاج الأهلية والخاصة من حقوقها المالية حال توافرها، ونحن جميعاً نقف صفاً واحداً في مواجهة محاولات الاحتلال الابتزازية.

كما بحث الاجتماع خطط جهوزية مراكز العلاج الحكومية والأهلية والخاصة لمواجهة ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، من حيث فتح أقسام كورونا وغرف العناية المكثفة لمرضى كوفيد-١٩، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة.

وضم الاجتماع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، والخدمات الطبية العسكرية، واتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة، ونقابة الأطباء، ونقابة التمريض، واتحاد نقابات المهن الصحية، وممثلي عدد من مراكز العلاج الخاصة، ودائرة شراء الخدمة، والإدارة العامة للمستشفيات، ومجمع فلسطين الطبي، الإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للصحة العامة، وأعضاء اللجنة الوطنية لكورونا، ومعهد الصحة العامة، وممثل جمعية الهلال الأحمر.

أخبار ذات صلة

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34;: لا نسعى للحلول بديلاً عن أحد

قيادي بـ "الديمقراطية": لا نسعى للحلول بديلاً عن أحد

وزير الأشغال يوعز بضرورة التدخل العاجل والبدء بإصلاح أضرار المنخفض الأخير

وزير الأشغال يوعز بضرورة التدخل العاجل والبدء بإصلاح أضرار المنخفض الأخير

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الاسرى الى 121 أسيراَ

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الاسرى الى 121 أسيراَ

محامي فلسطيني: ترشيح روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني غير قانوني

محامي فلسطيني: ترشيح روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني غير قانوني

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه مراكب الصيد في رفح

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه مراكب الصيد في رفح

أراضي48: تشكيل لجنة شعبية لإلزام إسرائيل بالاعتراف بجريمتها بقرية &#34;الطنطورة&#34;

أراضي48: تشكيل لجنة شعبية لإلزام إسرائيل بالاعتراف بجريمتها بقرية "الطنطورة"

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

مدير الاعلام بنادي الأسير يتحدث عن ثلاثة ملفات مهمة للأسرى.. تعرف عليها

مدير الاعلام بنادي الأسير يتحدث عن ثلاثة ملفات مهمة للأسرى.. تعرف عليها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الاسرى الى 121 أسيراَ

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الاسرى الى 121 أسيراَ

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه مراكب الصيد في رفح

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه مراكب الصيد في رفح

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

مدير الاعلام بنادي الأسير يتحدث عن ثلاثة ملفات مهمة للأسرى.. تعرف عليها

مدير الاعلام بنادي الأسير يتحدث عن ثلاثة ملفات مهمة للأسرى.. تعرف عليها

الخارجية الفلسطينية: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

الخارجية الفلسطينية: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

الديمقراطية: شعبنا لا ينتظر إذناً من بينت وأمثاله ليقيم دولته المستقلة

الديمقراطية: شعبنا لا ينتظر إذناً من بينت وأمثاله ليقيم دولته المستقلة

الاحتلال يغلق المحال التجارية في البلدة القديمة من الخليل

الاحتلال يغلق المحال التجارية في البلدة القديمة من الخليل

الاحتلال يعتقل شابين من سلوان ويفرج عن آخر بشرط الابعاد عن الأقصى

الاحتلال يعتقل شابين من سلوان ويفرج عن آخر بشرط الابعاد عن الأقصى

منوعات

بسبب السرقة.. فنان مصري شهير يلاحق حمو بيكا

بسبب السرقة.. فنان مصري شهير يلاحق حمو بيكا

ما حقيقة تجاوز مهر حليمة بولند لمليون دولار؟

ما حقيقة تجاوز مهر حليمة بولند لمليون دولار؟

هل سيشارك رامز جلال في برنامج المقالب الرمضاني 2022؟

هل سيشارك رامز جلال في برنامج المقالب الرمضاني 2022؟

شاهد كيف فاجأ كرستيانو رونالدو حبيبته جورجينا بالإحتفال بعيد ميلادها

شاهد كيف فاجأ كرستيانو رونالدو حبيبته جورجينا بالإحتفال بعيد ميلادها

شاهد: خالد عليش ينصح المتزوجين &#34;عيشوا تعساء&#34;.. ما السبب؟

شاهد: خالد عليش ينصح المتزوجين "عيشوا تعساء".. ما السبب؟

شاهد: دينا الشربيني تحدث ضجة بحمل زوجها

شاهد: دينا الشربيني تحدث ضجة بحمل زوجها

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بسبب غيابها عن حفل Joy Awards

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بسبب غيابها عن حفل Joy Awards

لهذا السبب.. المحكمة المصرية تقف لصالح سمية الخشاب ضد أحمد سعد

لهذا السبب.. المحكمة المصرية تقف لصالح سمية الخشاب ضد أحمد سعد

هل ستشارك دلال عبد العزيز في ماراثون رمضان 2022؟

هل ستشارك دلال عبد العزيز في ماراثون رمضان 2022؟

شاهد: أغنية لنداء شرارة تتجاوز الـ100 مليون مشاهدة

شاهد: أغنية لنداء شرارة تتجاوز الـ100 مليون مشاهدة

عربي

ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإثيوبي يبحثان التعاون المشترك

ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإثيوبي يبحثان التعاون المشترك

الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمملكة وتحدد العقوبات

الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمملكة وتحدد العقوبات

الكشف عن تفاصيل لقاء ومباحثات محمد بن زايد وأبي أحمد

الكشف عن تفاصيل لقاء ومباحثات محمد بن زايد وأبي أحمد

القاهرة تدرس ربط نافذة المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية

القاهرة تدرس ربط نافذة المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية