دولي

ماذا تقول الأدلة العلمية بشأن جرعة معززة للأطفال بين (12 و17 عاماً)؟

ماذا تقول الأدلة العلمية بشأن جرعة معززة للأطفال بين (12 و17 عاماً)؟
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المجلس الصحي الأعلى في بلجيكا، رأيه بشأن إعطاء جرعة معززة من لقاح (كوفيد-19) للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين (12 و17 عاماً)، إلا أن مجلس الصحة الأعلى يرى أن الأدلة غير كافية.

وأفاد إشعار نشر بتاريح 28 شباط/ يناير بأنه "في المرحلة الحالية من المعرفة ، فإن الأدلة العلمية التي تدعم إعطاء جرعة معززة من لقاح (كوفيد-19) للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين (12 و17 عاماً)، لا سيما في سياق (أوميكرون)، غير كافية في نظر مجلس الصحة الأعلى".

وقرر المجلس الصحي الأعلى (CSS) انتظار توصية وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) والمزيد من الأدلة العلمية قبل صياغة رأي ، وفقًا لهذا الرأي نفسه، ويوصي السلطات البلجيكية بأن "تحث بإصرار على مواءمة القواعد المتعلقة بالمراسلين التجاريين والالتزام بالتحصين ضد (كوفيد-19)على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى العالمي"، وفق ما نقل موقع (بلجيكا 24).

في انتظار هذا التوحيد الافتراضي للقواعد ، تقترح (CSS) أن تتحمل وكالات الأدوية الفيدرالية والأوروبية وفرقة عمل التطعيم البلجيكية مسؤولياتها من حيث السلامة من أجل توفير جرعات معززة أو عدم توفرها وهذا لجميع الأشخاص الأطفال والمراهقين والبالغين الذين يتعين عليهم السفر أو يرغبون في السفر في أوروبا وحول العالم ، سواء لأسباب عائلية أو للترفيه أو لأسباب مهنية.

ويختم (CSS): "يجب إبلاغ هؤلاء على النحو الواجب أنه لا توجد موافقة EMA حتى الآن".

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