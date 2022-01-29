ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإثيوبي يبحثان التعاون المشترك





وبدأ رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم زيارة رسمية إلى الإمارات، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).



واستعرض الطرفان "ما وصلت إليه علاقات التعاون المشترك بين البلدين، من تقدم نوعي في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من الجوانب الحيوية"، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).



وأشار ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال هذا اللقاء، إلى أن "علاقات البلدين شهدت تطوراً كبيراً ونوعياً خلال السنوات الماضية، خصوصاً في مجالات الاستثمار والزراعة والتجارة وغيرها".



وتبادل الطرفان "وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية"، إضافة إلى "عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، خصوصاً "ما يتعلق بجهود السلام في القرن الإفريقي".



واطلع بن زايد من آبي أحمد على "آخر المستجدات على الساحة الإثيوبية متمنياً لهذا البلد الصديق وشعبه السلام والوحدة والاستقرار"، مؤكداً "موقف الإمارات ونهجها الثابت الداعم للسلام والاستقرار".



وقال بن زايد في تغريدة على (تويتر): "سعدت بلقاء صديقي آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في أبوظبي.. بحثت معه تعزيز علاقات الصداقة القوية التي تجمع بلدينا.. كل التوفيق له في قيادة بلده إلى مزيد من الاستقرار والتنمية".



رام الله - دنيا الوطنبحث ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، "القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك"، بالإضافة إلى "مسارات التعاون وفرص تعزيزها بين البلدين".