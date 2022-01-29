أراضي48: تشكيل لجنة شعبية لإلزام إسرائيل بالاعتراف بجريمتها بقرية "الطنطورة"

وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، كشفت عن قبر جماعي، لفلسطينيين، قتلوا إبّان النكبة عام 1948 على شاطئ مدينة قيسارية الشهير، في شمالي أراضي عام 48.





وأشارت الصحيفة إلى حدوث عمليات "قتل جماعي للعرب حدث بعد استسلام قرية الطنطورة"، عام 1948.





وذكرت الصحيفة، أن فيلماً وثائقياً للمخرج ألون شوارتز، بعنوان "الطنطورة" سيُعرض الأسبوع القادم عبر الإنترنت، ويتضمن شهادات جنود إسرائيليين شاركوا في المجزرة.





وبحسب الصحيفة فقد تم دفن نحو 200 فلسطيني، بعد إعدامهم في قبر جماعي يقع حاليا تحت ساحة انتظار سيارات "شاطئ دور".



