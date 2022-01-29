بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد









رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والامن الوطني بقطاع غزة، آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، مساء اليوم السبت، أن السفر سيكون للحافلات الرابعة والخامسة والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/5)، بالاضافة الى الحالة الاولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/5).وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.وشددت الهيئة، على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.