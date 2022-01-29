الشرطة: مقتل مواطن من السيلة الحارثية غرب جنين برصاص مجهولين

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، اليوم السبت، مقتل مواطن من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين برصاص مجهولين.وقال ارزيقات في تصريح له "مجهولون أطلقون النار على مواطن في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين مما أدى إلى مقتله وتحركت قوة من الشرطة والاجهزة الأمنية للمكان".وذكرت مصادر محلية، أن الشاب أحمد أبو عبيد، قتل جراء تعرضه لإطلاق النار في بلدة السيلة الحارثية، ولم تعرف بعد خلفية الجريمة، وسط تقارير تتحدث عن "جريمة ثأر".