شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية تنشر أحدث إحصائية لعدد الوفيات والاصابات بـ(كورونا) بالضفة وغزة

الصحة الفلسطينية تنشر أحدث إحصائية لعدد الوفيات والاصابات بـ(كورونا) بالضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 91.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 78، طولكرم 245، ضواحي القدس 44، نابلس 688، بيت لحم 292، الخليل 222، رام الله والبيرة 468، سلفيت 67، جنين 227، طوباس 43، أريحا والأغوار 58، قطاع غزة 535، مدينة القدس 2720".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 14، طولكرم 37، ضواحي القدس 4، نابلس 103، بيت لحم 107، الخليل 105، رام الله والبيرة 313، سلفيت 16، جنين 38، طوباس 28، أريحا والأغوار 35، قطاع غزة 105، مدينة القدس 0".

وسجلت 3 حالات وفاة في نابلس وحالة وفاة في جنين وحالة وفاة في سلفيت وحالة في طوباس نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 75 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 156 مريضا، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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