الأشغال توضِّح تفاصيل جديدة بشأن المدن المصرية المقرر إنشاؤها بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة الأشغال العامة بغزة ناجي سرحان، أن المدن المصرية المقرر إنشاؤها في قطاع غزة، أخذت منحى التنفيذ الأسبوع الماضي حيث تم ترسية عطاءات على 9 شركات من قطاع غزة لتقوم بتنفيذ الإعمار.وأوضح سرحان، وفق ما نقلت إذاعة (الأقصى)، أن 22 عمارة سكنية ستكون شمال قطاع غزة ، في حين سيتم بناء 22 عمارة في منطقة المحاربين القدامى قرب برج الاندلس، 26 عمارة سكنية في منطقة الزهراء، مشيرًا إلى أن الشركات ستوقع العقود خلال الأسبوع الجاري وخلال عام سيكون العمل قد انتهى فيها بعد بناء 3500 وحدة سكنية .وفيما يتعلق باختيار العائلات المستفيدة، أفاد بأن طريقة الاختيار للاستفادة من الشقق السكنية مشابه للمشروع القطري، حيث سيكون البيع بمزاد الأقساط للتمكن من الاستفادة لبناء وحدات جديدة، مبينًا أن المشروع يستهدف العائلات الفقيرة والأسر محدودة الدخل، والمواطنين الذين يعيشون في المناطق العشوائية، بالإضافة الى وضع سيناريوهات لتعويض العائلات التي فقدت منازلها.وتابع سرحان: "سيكون هناك فتح باب التسجيل لأصحاب الدخل المحدود والعائلات الفقيرة التي سيتم البحث عن أوضاعها بشأن استحقاقها وعمل قرعة لأن الأعداد ستكون أكبر من الشقق المتوفرة".أما عن موعد بدء التسجيل، قال: "أتوقع خلال الشهور الثلاثة القادمة أن يتم اعداد منظومة لتسمح للمواطنين بالتسجيل للاستفادة من الشقق السكنية".