وفد قيادي من الجهاد الإسلامي يصل إلى الجزائر

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت، إن وفدًا من قيادتها برئاسة رئيس الدائرة السياسية للحركة محمد الهندي إلى العاصمة الجزائرية.وأكدت الحركة في بيان صحفي، على أن الوفد سيطلع المسؤولين الجزائريين على آخر أوضاع القضية الفلسطينية وعلى رؤية الحركة بخصوص استعادة الوحدة الفلسطينية وبناء المرجعية الوطنية.وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعث دعوات لجميع الفصائل والقوى الفلسطينية لبحث الملف الداخلي قبل موعد انعقاد القمة العربية التي تستضيفها الجزائر في شهر آذار/ مارس المقبل.