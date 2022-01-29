القاهرة تدرس ربط نافذة المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) جمال قطب إن وزارة المالية تجري دراسة لربط منظومة "نافذة" المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية.وأضاف قطب، أن وزارة المالية بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وكل الجهات المعنية الأخرى نجحوا خلال 3 سنوات في تنفيذ منظومة "نافذة" التي انطلقت في مارس 2019، مشيرا إلى أن التدريب والبنية التحتية التكنولوجية عناصر أساسية أسهمت في إنجاح المنظومة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأشار إلى أن التواصل بين المجتمع التجاري والجمارك أصبح إلكترونيا، مؤكدا على "أهمية الميكنة التي تسهم بشكل فعال في نقل البيانات بجودة فائقة بما يسهم في جعل بيئة العمل رقمية وحضارية قائمة على التكنولوجية الحديثة المتطورة".وأكد مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" أنه "يجري إعداد دراسة لربط منظومة "نافذة" المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية بما يساعد في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، وتقليل أسعارها في الأسواق المحلية بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين المواطنين".