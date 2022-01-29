ميشال عون: لا نريد خروج الطائفة السنية من العمل السياسي في لبنان

رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى بالعاصمة بيروت.وبعد اللقاء، قال عون: "تطرقنا إلى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة، حيث كان الرأي متفقا على ضرورة إقامة أفضل العلاقات وأمتنها، وإن الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وعن اعتزال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري العمل السياسي، علق عون قائلا: "لا نريد خروج الطائفة السنية من العمل السياسي في لبنان".وأضاف الرئيس اللبناني: "أكدت لسماحته الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وابنائه".وأكمل: "لبنان اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعاض أبنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة، وتطرقنا إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الازمة الراهنة".