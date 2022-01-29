النيابة العامة بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة وفاة الفتى السرسك

رام الله - دنيا الوطنكشفت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول فقدان الفتى أسامة السرسك الذي يبلغ من العمر (14 عاماً)، والذي وجد متوفيا في منطقة مكب النفايات في حجر الديك وسط قطاع غزة.وأكدت النيابة العامة، في بيان وزعته على وسائل الإعلام، أنه عند تلقى إشارة بفقدان الفتى السرسك، باشرت بإجراءات التحقيق، وكلفت جهات الاختصاص من فرق المباحث العامة والدفاع المدني والأدلة الجنائية، بالبحث والتحري، والتي أسفرت جهودهم بعد ساعات قليلة من العثور على جثة الفتى مدفوناً في ذات الموقع الذي فقد فيه.وأشارت النيابة إلى أنها باشرت بإجراءات التحقيق بحضور جهات الاختصاص المذكورة بالاضافة الى الطبيب الشرعي المختص، منوهة في الوقت ذاته إلى أن التحقيقات مستمرة للوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة واتخاذ المقتضى على ضوء ماتسفر عنه نتائج التحقيق.ودعت النيابة، المواطنين للاعتماد عما ينتج عن المصادر الرسمية من معلومات، محذرة من نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة والمنافية للحقائق.