قطاع غزة: 535 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس (كورونا)، اليوم السبت، فيما سجلت 535 إصابة جديدة، وتعافي 105 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 1099 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي تراكمي للمصابين 199314 إصابة منها 7869 حالة نشطة.وارتفع اجمالي المتعافين إلى 189698 حالة، وعدد الوفيات 1747 وفاة، بينما بلغت الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 99 حالة منها 48 إصابة خطيرة وحرجة.وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة وأن الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 580226 شخصا.