رغد صدام حسين: هذا المنشور مزيف











رام الله - دنيا الوطننفت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، صحة منشور في (فيسبوك) تم تداوله على أنه يعود لها، مؤكدة أنه لا توجد لها صفحة في (فيسبوك).وجاء في المنشور التي نشره حساب باسم رغد صدام حسين في (فيسبوك)، ونفته رغد، صور لها ولزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مع تعليق: "شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى أخذ الثأر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).في حين نشرت رغد صدام حسين صورة للمنشور مع إشارة عليه بأنه مزيف وغير صحيح، وقالت في "تويتر": "منشور مزيف..لا توجد لنا صفحة على موقع فيسبوك، وهذا الحساب على تويتر هو حسابنا الرسمي فقط".