دولي

روسيا: الإصابات اليومية بـ(كورونا) تتخطى الـ100 ألف لأول مرة

روسيا: الإصابات اليومية بـ(كورونا) تتخطى الـ100 ألف لأول مرة
رام الله - دنيا الوطن
لأول مرة منذ بداية الجائحة، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في روسيا عتبة الـ100 ألف.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 113122 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 98040 إصابة أمس)، ما يمثل تاسع قفزة غير مسبوقة على التوالي في الحصيلة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويعود أكبر عدد من هذه الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (26488 حالة)، بينهما شهدت ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ ومقاطعة موسكو زيادة غير مسبوقة بـ14939 إصابة و10725 إصابة.

ولا يزال مؤشر الوفيات اليومية جراء الفيروس التاجي في البلاد عند مستوى مستقر، برصد 668 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 673 وفاة في اليوم السابق.

وتماثل 30010 مرضى في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسبه (كورونا).

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 11 مليونا و615779 إصابة مؤكدة بـ(كورونا)، منها 330111 حالة وفاة و10 ملايين و189207 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 83.6 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 79.2 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ64.4%.

وتعد هذه الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور "أوميكرون" سريع العدوى من الفيروس التاجي والذي يعد أقل خطورة من السلالات الأخرى.

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