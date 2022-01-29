الأمم المتحدة ترد على "بينيت" بتأكيد تمسكها بحل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنشددت الأمم المتحدة، على مواصلة التزامها بتحقيق مبدأ "حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية.ووفق وكالة (الأناضول) فقد جاء ذلك في مؤتمر صحفي لفرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التي أكد فيها معارضته إقامة دولة فلسطينية.وقال حق إن الشيء الوحيد الذي يمكن قوله هنا هو أن الأمم المتحدة عملت وستواصل العمل على أساس حل الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن.وأضاف: "هذا شيء نلتزم به، وقد اعتدنا سماع أشياء مختلفة من شخصيات وأطراف مختلفة على مر السنين، لكننا نواصل الالتزام بهذا، لأننا نعتقد أنها الطريقة الواقعية الوحيدة لحل المشكلات التي تواجه الطرفين.