(حماية) يطالب بتشكيل لجنة مستقلة لتحقيق في ملابسات اعتداء مجندة إسرائيلية على معتقلة فلسطينية

رام الله - دنيا الوطنوجه مركز حماية لحقوق الإنسان إحاطة مطولة لعدد من الهيئات الأممية والشخصيات الدولية أطلعهم من خلالها علىجريمة اعتداء مجندة إسرائيلية تدعى / أوريانا بن خليفة، على فتاة فلسطينية بعد أن تم اعتقالها، دون أن تشكل تلك الفتاة أي خطر ودون أي ردة فعل من قبلها.وأشار المركز في رسالته إلى المجندة الإسرائيلية انهالت علىالمواطنة الفلسطينية بالشتائم والتوبيخ والضرب والركل وقامت بنزع حجابها في ظل ذهول وصدمة من قبل المواطنة المعتقلة التي اكتفت بالصمت.وبين المركز في رسالته أن الأسرة الدولية أقرت حماية خاصة بالمدنيين لا سيما أولئك الذين يتم اعتقالهم من قبل قوات العدو، وأشار المركز إلى أهم الاتفاقيات التي نصت على وجوب حفظ كرامة وإنسانيّة من يقع في الاعتقال، والتي منها اعلان "سان بترسبورغ" (1868)، القواعد النموذجية لمعاملة السجناء (1957)، واتفاقيات جنيف (1949).وقال المركز في رسالته أن جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من أعلى المستويات في دولة الاحتلال لا يلتزمون بواجباتهم القانونية بصفتهم جنود احتلال، ويرتكبون مخالفات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.وفي ختام رسالته دعا المركز مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ملابسات هذه الجريمة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في ارتكابها،لاسيما في الوقت الذي يواصل فيه جنود قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي اعتداءاتهم على المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حتى في الحالة التي لا يشكلون فيها أي خطر عليهم.