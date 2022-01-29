الطقس: أجواء شديدة البرودة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم، وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، وتميل الأجواء الى الاستقرار خلال ساعات المساء، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق، ويتوقع تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر من يوم غد الأحد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، غدا الأحد، صافيا الى غائم جزئي، وباردا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا، وباردا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الامطار المتفرقة، فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا، وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، وتشكل الانجماد والصقيع صباح يوم غد الأحد.