شؤون فلسطينية

فتح: دولة فلسطين قائمة ونناضل من أجل إنهاء الاحتلال عنها

فتح: دولة فلسطين قائمة ونناضل من أجل إنهاء الاحتلال عنها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي، أن دولة فلسطين قائمة ومعترف بها من قبل 139 دولة في العالم وبقرار أممي صادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وأن نضالنا هو من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عنها.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الدولة الفلسطينية حاضرة وبقوة في كل المؤسسات الدولية، وهي عامل استقرار في المنطقة، والخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة هو الكيان الإسرائيلي الذي يحتل دولة فلسطين ويشكل غطاء على عدوان مستعمريه الإرهابيين، ويصر على مصادرة الأرض وهدم البيوت وطرد السكان الآمنين من ممتلكاتهم وبناء جدار الفصل العنصري وتنفيذ سياسة ونظام الابارتايد ضد الشعب الفلسطيني

وشدد القواسمي على أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينت واهم إن ظن أنه يستطيع شطب الشعب الفلسطيني وهويته الوطنية وحقوقه السياسية الراسخة والمتمثلة بالعيش بحرية واستقلال في دولته فلسطين بعاصمتها القدس عاجلا أم آجلا. وفقا للشرعية الدولية.

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