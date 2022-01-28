"النضال الشعبي" تلتقي الحزب الشيوعي المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في القاهرة

رام الله - دنيا الوطنبحثت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مع قيادة الحزب الشيوعي المصري الواقع والتحديات التي تواجه المنطقة العربية والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل الهجمة الامريكية والإسرائيلية المسعورة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مع ما يجري من هرولة عربية نحو التطبيع وبناء العلاقات مع كيان الاحتلال تحت مظلة ما يسمى بالسلام الإبراهيمي.جاء ذلك لقاء خلال ثنائي عقد في القاهرة ، مساء أمس ، بوفد من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ضم عضو المكتب السياسي محمـد علوش ، وعضو اللجنة المركزية مناضل حنني مع الأمين العام للحزب الشيوعي المصري د. صلاح عدلي وعدد من كوادر الحزب .ونقل علوش تحيات أمين عام الجبهة الدكتور أحمد مجدلاني وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة لرفاقهم قيادة وكوادر الحزب الشيوعي المصري .وحيا علوش المواقف الثابتة والراسخة والمبدئية للحزب الشيوعي المصري اتجاه القضية الفلسطينية ونضال الحزب الدائم مع القوى التقدمية والشعبية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وبناء الدولة المدنية .وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين الحزبين ودورهما المشترك لتعزيز بناء تحالف القوى اليسارية والتقدمية والاشتراكية العربية لمجابهة التحديات التي تواجه شعوبنا العربية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني المناضل في مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين وانتفاضته البطلة ومقاومته الشعبية المتصاعدة في كافة أرجاء فلسطين رفضاً للاحتلال وسياساته الاستعمارية والاستيطانية الكولونيالية .وناقش اللقاء واقع اليسار العربي وأهمية بذل المزيد من الجهود لاستنهاض القوى الحيّة في مجتمعاتنا لإحداث التغيير التي يلبي آمال ومتطلبات أوسع قطاعات الشعوب من الفقراء والمهمشين من مختلف الفئات الاجتماعية ، والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وارساء قواعد راسخة للتعددية السياسية والفكرية .وأثنى أمين عام الحزب الشيوعي المصري صلاح عدلي على المداولات التي درات خلال اللقاء والتي تعبر عن ارادة وحرص الحزبين الشقيقين للعمل نحو مستقبل أفضل لشعوبنا وقضايانا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي شكلت دائماً وما زالت أحد أهم القضايا للحزب .وأكد عدلي مدى تطور العلاقات التاريخية بين حزبه وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحرص الحزب دائماً على تنمية وتطوير هذه العلاقات وبناء أسس صلبة للعلاقة بين الحزبين وبما يخدم القضايا المشتركة ويدعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني في معركته من اجل الحرية والاستقلال .وتم في نهاية اللقاء الاتفاق على التحضير المشترك لعقد لقاء ثنائي بين المكتبين السياسيين للحزب الشيوعي المصري وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني .من ناحية أخرى التقت الجبهة بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري ممثلاً بأمينه العام د. مدحت الزاهد، حيث تم استعراض المستجدات السياسية على الصعيد الإقليمي والعربي والفلسطيني والتأكيد على ضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات وافشال المخططات والمساعي الامريكية والإسرائيلية لإجهاض فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة عبر إصرارها على تدمير عملية السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وفرض حلول أحادية الجانب لا تلبي أدنى حقوق الشعب الفلسطيني .ونقل علوش تحيات د. مجدلاني وقيادة الجبهة للرفيق مدحت الزاهد ورفاقه في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي .وتم التأكيد على عمق العلاقات بين الحزبين ، والاتفاق على عقد لقاءات قريبة بين الحزبين.