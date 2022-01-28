الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكم (10 سنوات) بتهمة تعاطي المخدرات بضواحي القدس

ألقت الشرطة اليوم القبض على شخص صادر بحقه حكم غيابي (10 سنوات) وغرامة مالية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن معلومات توافرت لمركز شرطة الرام حول مكان تواجد شخص صادر بحقه حكم قضائي غيابي بالحبس (10 سنوات) وغرامة مالية 10 آلاف دينار اردني بتهمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وعلى الفور تحركت قوة للمكان المتواجد به وألقت القبض عليه.





وأكدت أنه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن