شؤون فلسطينية

بلدية غزة تصدر تصريحاً بشأن حادثة وفاة الطفل السرسك

بلدية غزة تصدر تصريحاً بشأن حادثة وفاة الطفل السرسك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت بلدية غزة اليوم الجمعة، تصريحاً بشأن حادثة وفاة الطفل أسامة السرسك أمس الخميس.

وقالت البلدية في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إننا تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الطفل أسامة السرسك مساء الخميس 27 يناير 2022 في مكب النفايات الشرقي، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأكدت أنه وأمام هذا الحادث؛ فـ "إننا في بلدية غزة نؤكد على تعاوننا الكامل مع جهود التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة للوقوف على ملابسات هذا الحادث، وندعو الجميع للتروي في انتظار نتائج التحقيقات.

وكان مركز حقوقي، كشف اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة، بشأن حادثة الطفل السرسك، الذي وجد مدفوناً في مكب نفايات وسط في منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

وقال المركز إن المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى، أعلنت عند حوالي الساعة 19:50 من مساء يوم الخميس الموافق 27/1/2022، عن وصول جثة الطفل أسامة عرفات إبراهيم السرسك (14 عاماً)، من سكان الشجاعية شرق مدينة غزة. 

وأضاف: أنه بحسب الطب الشرعي، فإن سبب الوفاة هو "الاختناق الإصابي". 

ونقل المركز من والد الطفل، قوله، أنه كان يساعده في جمع الخردة من مكب نفايات منطقة جحر الديك جنوب شرق محافظة غزة، ليفقد أثره داخل المكب، ويتم العثور عليه مطموراً في المكب بعد عمليات بحث استمرت عدة ساعات. 

وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات حادثة الوفاة، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

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