شؤون فلسطينية

طالب بنشر التحقيق على الملأ.. مركز حقوقي يكشف تفاصيل بشأن حادثة الطفل السرسك

طالب بنشر التحقيق على الملأ.. مركز حقوقي يكشف تفاصيل بشأن حادثة الطفل السرسك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مركز حقوقي، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة، بشأن حادثة الطفل السرسك، الذي وجد مدفوناً في مكب نفايات وسط في منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

وقال المركز إن المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى، أعلنت عند حوالي الساعة 19:50 من مساء يوم الخميس الموافق 27/1/2022، عن وصول جثة الطفل أسامة عرفات إبراهيم السرسك (14 عاماً)، من سكان الشجاعية شرق مدينة غزة. 

وأضاف: أنه بحسب الطب الشرعي، فإن سبب الوفاة هو "الاختناق الإصابي". 

ونقل المركز من والد الطفل، قوله، أنه كان يساعده في جمع الخردة من مكب نفايات منطقة جحر الديك جنوب شرق محافظة غزة، ليفقد أثره داخل المكب، ويتم العثور عليه مطموراً في المكب بعد عمليات بحث استمرت عدة ساعات. 

وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات حادثة الوفاة، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

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