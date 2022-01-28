غزة: تصريح لـ "الإعلامي الحكومي" بشأن آخر تحديث لأعمال الطواقم الحكومية خلال المنخفض

رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الجمعة، تصريحاً بشأن آخر تحديث لأعمال الطواقم الحكومية خلال المنخفض.وقال إن أرقام طوارئ البلديات، تلقت منذ بداية المنخفض الحالي 1674 إشارة حول تجمعات مياه وطفح صرف صحي, وتعاملت بشكل عاجل مع 1380 منها، فيما تم متابعة بقية المهام.وأضاف بأن أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني، تعاملت مع 1161 اتصالاً وبلاغ وإشارة مهمة، فيما استقبلت شركة توزيع الكهرباء 9354 اتصال نتج عنها التعامل مع 1064 مهمة عمل ميداني.وتفقدت وزارة التنمية الاجتماعية عدد 300 منزل وقدمت مساعدات واحتياجات عاجلة لعدد 104 أسرة، فيما قدمت وزارة الأوقاف مبالغ نقدية لعدد 200 أسرة تضررت جراء المنخفض.وتم توفير واستهلاك 45 ألف لتر سولار لآليات البلديات للقيام بمهامها والاستجابة لمناشدات المتضررين.