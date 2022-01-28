(كان): واشنطن طلبت من الجيش تقديم توضيحات بشأن استشهاد المُسن أسعد





والمواطن المسن أسعد، يبلغ من العمر (80 عاماً)، ويحمل الجنسية الأميركية.



وتشير المصادر، أن الخارجية الأمريكية بعثت اليوم برسالة إلى الجيش تتضمن أسئلة حادة حول حقيقة أن التحقيق في الحادثة لم يكتمل بعد.





كما رد الجيش بأن التحقيقات تجري على قدم وساق ويتم التعامل معها على محمل الجد.





رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة طلبت من جيش الاحتلال، تقديم توضيحات بخصوص ملابسات استشهاد المسن الفلسطيني، عمر أسعد قبل نحو أسبوعين.